Chiara Ferragni parla a Pomeriggio 5. Myrta Merlino: "Ha dato due notizie"

26 febbraio 2024 a

Chiara Ferragni torna a parlare della crisi con il marito Fedez, poche parole pronunciate davanti al microfono di Pomeriggio 5 che però "danno due notizie", commenta Myrta Merlino nella puntata di lunedì 26 febbraio della trasmissione di Canale 5. Michel Dessì, che ormai staziona da mesi a giorni alterni a City Life vicino alla casa dei Ferragnez, ha intercettato l'imprenditrice e influencer che era a pranzo insieme a delle amiche in un ristorante che frequenta spesso. "Ieri per esempio era lì insieme alle sorelle e ad altri amici", spiega l'inviato, "è una sorta di secondo ufficio".

Ma cosa ha detto Ferragni ai microfoni di Pomeriggio 5? Il giornalista la avvicina mentre sta per entrare in un portone e le chiede come sta: "Posso andare dalla psicologa in pace?", ribatte l'influencer. Il cronista ripete la domanda e lei, piuttosto seccata, risponde: "È un momento doloroso, grazie", ed entra nel portone. "Due notizie le ha date, sta andando dalla psicologa per superare un periodo complicato e che sta attraversando un momento doloroso", commenta .la conduttrice che poi ricorda le voci che danno Fedez piuttosto contrariato per l'intervista che la moglie ha concesso al Corriere della sera. "Francamente non capisco perché Fedez dovrebbe avere qualcosa da ridire sulla mia intervista a Chiara Ferragni", commenta la co-autrice dell'articolo, Candida Morvillo.