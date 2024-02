Feltri contro la lotta per l'eredità Agnelli: "Meglio Fedez-Ferragni"

27 febbraio 2024 a

a

a

Agnelli in lotta tra loro. Margherita in lotta legale con i suoi tre figli. Se ne parla sui giornali e in televisione. E ne parla anche Vittorio Feltri nella sua rubrica "La stanza di Feltri" pubblicata su Il Giornale del 27 febbraio. Il direttore editoriale de Il Giornale chiama in causa perfino la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. "Che noia, che barba, che barba, che noia! La soap opera Beautiful è molto più avvincente di questa minestrina su cui si sono concentrati i giornali. Persino la separazione Ferragni-Fedez è più stimolante degli affari giudiziari degli Agnelli in guerra tra loro. Si dice "parenti serpenti" e gli Agnelli(ni) non fanno eccezione nonostante il casato blasonato e il cognome ingannevole, in quanto rimanda con il pensiero a miti e mansuete bestiole".

Agnelli in gran completo a Roma. Il "precedente" rischioso, l'ultima volta...

Poi il giudizio complessivo sull'intera vicenda. "La famiglia Agnelli ha perso eleganza, classe, prestigio per effetto di questa battaglia legale, che ne ha messo in risalto vizi, difetti, meschinità. Sono lontani i tempi in cui l'Avvocato dava lezioni di stile e noi, comuni mortali, prendevamo appunti. Chi sa come commenterebbe egli questo patetico e provinciale spettacolino offerto da figlia e nipoti?"