Ferragnez, il retroscena sulla cena social: "Lite accesa", chi fa la soffiata

La differenza tra la vita mostrata sui social e quella quando la fotocamera dello smartphone è spenta prende corpo nelle parole di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che riporta le ultime indiscrezioni intorno alla presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Alla trasmissione Mediaset Mattino Cinque News il giornalista rivela: "Si dice che Fedez da tempo dormisse nella camera degli ospiti e che vivessero da separati in casa da un pezzo". Non solo. Un gossip infuocato arriva sulla cena di San Valentino della coppia, consumata nel ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. "Perché questa cena? Forse era già programmata, non lo so. Forse c'era un accordo con il ristorante, si dice anche che ci sia stata un'accesa lite subito dopo la cena. Se ne dicono davvero di tutti i colori", dice Signoretti. La cena con tanto di tavola ricoperta di petali di rosa era stata mostrata nelle stories di Instagram dal rapper e dall'influencer e imprenditrice. Ma sarebbe stata seguita da una lite, in base alle indiscrezioni riportate dal giornalista.

Signoretti continua: "Sembra che lui (Fedez, ndr) sia proprio da un'altra parte. Ho letto anche che stia già cercando casa e che abbia un budget di 17 mila euro al mese per l'affitto. Anzi, una mia amica mi ha rivelato che dopo essere tornato da Miami avrebbe confidato che intende andare a vivere, o comunque spostarsi più spesso negli Stati Uniti", spiega il gironalista. Il riferimento è al recente viaggio del rapper in Florida con la sua manager. ."Lì è molto amico di un manager importantissimo di un'azienda automobilistica e sposato con una cantante che gli avrebbe offerto appoggio per ricominciare o approfondire la carriera musicale in Florida", rivela il giornalista.

Intanto un portavoce del team di Chiara Ferragni ha smentito, con una dichiarazione alle agenzie, che tra l'influencer e l'imprenditore della moda Tomaso Trussardi ci sia una relazione o una conoscenza particolare: "Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta".