Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, cosa c'è dietro la smentita: "Due indizi e mezzo..."

Tra interviste, mezze dichiarazioni e smentite si parla ancora della crisi della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. L'ultima novità è la smentita, affidata allo staff dell'imprenditrice e influencer indagata a Milano per il pandoro-gate, di una presunta relazione extraconiugale. "Nessuna relazione e nemmeno una conoscenza particolare" legano Chiara Ferragni a Tomaso Trussardi, che "non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa", dice un portavoce del team di Ferragni, interpellato dall’AdnKronos, dopo che erano circolate voci su una possibile relazione tra i due come possibile causa della crisi coniugale. Su cui la madre dell'influencer, la scrittrice Marina Di Guardo, intercettata dai cronisti al termine della sfilata di Luisa Spagnoli, alla quale ha preso parte come ospite, afferma: "Non posso fare nessun commento, mi dispiace".

No comment, riserbo e note ufficiali. Ma come è spuntato il nome di Trussardi? Il gossip su un uomo misterioso che in questo momento difficile sarebbe particolarmente vicino a Ferragni lo ha lanciato il giornalista esperto di tv Davide Maggio, nel corso delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, il programma di Myrta Merlino su Canale 5. "Per quanto mi riguarda, la Ferragni c'è chi l'ha consolata per bene. Più indizi? Sai cos'è Myrta, io preferisco parlare quando gli indizi arrivano a tre. Per il momento sono due, forse anche due e mezzo". Poi un indizio lo ha dato lui, suggerendo all'inviato di Pomeriggio Cinque Michel Dessi di cercare in "Piazza della Scala" a Milano, dove tra l'altro sorge il Ristorante Trussardi.

"Nessuna relazione con Trussardi". Chiara Ferragni: la smentita è totale

C'è poi chi ha ricordato una indiscrezione risalente ormai a due anni fa, quando Alberto Dandolo sul settimanale Oggi scrisse che Trussardi si era avvicinato molto a Chiara Ferragni dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker, gossip che cadde lì come una semplice amicizia.