Accordi & disaccordi, Vittorio Feltri: "Andare in pensione?", la risposta spiazza tutti

25 febbraio 2024 a

a

a

Il direttore editoriale de Il Giornale, Vittorio Feltri, è tra gli ospiti di Accordi & disaccordi, il talk show condotto da Luca Sommi e Marco Travaglio sul Nove sabato 24 febbraio. Feltri, come nella sua Stanza sul quotidiano, risponde alle lettere dei telespettatori. Uno di questi gli chiede che cosa pensa delle manganellate della polizia agli studenti che manifestavano a Pisa e Firenze in favore della Palestina e Feltri risponde che "tutte quelle botte se le potevano risparmiare" dal momento che l'impressione è che "nessuno stava facendo la rivoluzione".

"Politiche ambientaliste killer". Smog a Milano, la verità di Feltri

C'è anche una domanda personale, con un telespettatore che chiede a Feltri se non abbia voglia di andare in pensione e "mandare tutti a quel paese". "No perché mi piace mandare tutti a quel paese rimanendo attivo e non in pensione. Perché in pensione cosa potrei fare se non grattarmi le p***e?", risponde il direttore provocando un sorriso di approvazione di ospiti e conduttori.

"Di chi è la colpa". Caso Fedez-Ferragni, la verità di Feltri

Tra le curiosità degli interroganti non può mancare la fine, presunta, della storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez e delle ricadute nell'immagine dell'influencer già travolta dall'inchiesta sui pandori e la beneficenza. "A me sinceramente non me ne frega niente", risponde Feltri che argomenta: "Succede a tutti i coniugi di litigare o comunque a molte coppie di rompersi, e nessuno fa delle tragedie. Quindi quella tra Fedez e la Ferragni e mi sembra una assoluta normalità che va accettata senza far tanti discorsi sui giornali e senza cercare di interpretare niente". Insomma, "due si possono anche lasciare e litigare, siamo nella normalità di cui non me ne frega niente", ribadisce a scanso di equivoci.