Caso Fedez-Ferragni, la verità di Vittorio Feltri: "Di chi è la colpa"

24 febbraio 2024 a

a

a

In questi giorni è balzata agli onori delle cronache la vicenda sentimentale di Fedez e Chiara Ferragni. Dopo i problemi giudiziari dell'influencer, i due stanno vivendo un momento di crisi che li sta portando dritti al divorzio. Ma cosa succederà d'ora in poi e cos'ha provocato il precipitare degli eventi? Se lo chiede anche Vittorio Feltri nella sua rubrica quotidiana "La stanza di Feltri" pubblicata su Il Giornale del 24 febbraio. "In questi mesi c'è stato un vero e proprio accanimento da parte di media e opinione pubblica nei confronti di questa coppia. Non mi meraviglierei, ecco, se questa pressione mediatica avesse in qualche maniera creato malesseri e tensioni tra i due, poiché non è affatto facile ritrovarsi il mondo contro, ricevere attacchi al vetriolo quotidiani, essere nel mirino degli odiatori, come è accaduto a Chiara Ferragni ultimamente. Ai comuni mortali succede di riversare inevitabilmente uno stato d'animo negativo nella coppia, di portarsi a casa i problemi, come si usa dire. E con questo non intendo assolutamente insinuare che sia colpa di Chiara se il rapporto è naufragato, ammesso che lo sia. Quando un matrimonio finisce, la colpa è sempre di tutti e due, o di tutti e tre".

"Fedez? In tanti weekend non c'è stato": dopo la bufera parla Ferragni

Poi Feltri riflette su quale sarebbe la vera tragedia in questi casi. "Qualora le voci relative alla separazione fossero veritiere, mi dispiacerebbe per il naufragio di un altro matrimonio - prosegue Feltri - Ma sono cose che si registrano ogni santo giorno. Separazioni e divorzi vanno per la maggiore. Tanto che dovrebbe costituire una notizia la circostanza che un sodalizio duri oltre i dieci anni e non che si spezzi. La vera tragedia non è dividersi, suvvia, ma restare insieme quando non ci si sopporta, scelta inevitabile per troppe coppie che sono costrette, per mancanza di risorse, a continuare a campare sotto lo stesso tetto. Sia Chiara che Federico, superato il dolore iniziale dovuto a un inevitabile senso di fallimento e addirittura di lutto, si riprenderanno entrambi alla grande. In ogni caso, ma chi diavolo se ne frega?"