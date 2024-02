Stasera Italia, Teti accusa Verderami: "Soldi occulti dagli Usa", rissa mai vista

24 febbraio 2024 a

a

a

Uno scontro che ha del clamoroso quello andato in scena tra l'editore e politologo Sandro Teti e il giornalista del Corriere della Sera Francesco Verderami nella puntata di sabato 24 febbraio di Stasera Italia, su Rete4. Eclatante per la gravità delle accuse che sono volate, e in generale per la veemenza del confronto. Si parla del G7 presieduto da Giorgia Meloni in Ucraina e degli scenari della guerra, a partire dalla morte dell'oppositore russo Alexei Navalny. L'intervento di Teti non è gradito da Verderami che si dice stupito che nella trasmissione ci sia anche "un portavoce di Putin". "Questa è la differenza tra le trasmissioni russe e quelle italiane, è la libertà di parola", attacca il retroscenista che poi ribadisce come non ci siano dubbi sulle responsabilità del Cremlino nella morte del più famoso dei dissidenti russi nella sperduta colonia penale della Siberia.

"Ne arrivano altre". "Solo cinismo". Sanzioni a Putin, scontro Usa-Russia

Il politologo, poco dopo, replica: "Io non ho detto a Verderami che è il megafono di Joe Biden o che potrebbe essere una di quelle tantissime persone che dal Dopoguerra a oggi sono percettori di fondi occulti o palesi". Affermazione che fa saltare sulla sedia l'altro ospite: "Ma cosa sta dicendo, ma parla di soldi? Si sciacqui la bocca quando parla di me, si vergogni". La situazione è incandescente, con la conduttrice del programma che lancia un servizio prima di dare nuovamente la parola a Verderami: "È una vergogna sentire un signore, sedicente, che si permette di insinuare che qualcuno, un giornalista, prenda soldi io non prendo soldi, vorrei sapere dove finiscono i soldi in contanti dell'ambasciata russa in Italia".