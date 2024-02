Usa-Russia, scontro sulle nuove sanzioni: "Ne arrivano altre". "Siete cinici"

23 febbraio 2024 a

Sanzioni contro Putin, si inasprisce lo scontro tra Russia e Stati Uniti. Sono state annunciate le nuove sanzioni che gli Usa imporranno alla Russia in risposta alla morte di Alexej Navalny e alla vigilia del secondo anniversario dell’invasione in Ucraina. Secondo la Cnn, che cita come fonte un dirigente del Tesoro, dovrebbero essere più di 500 gli obiettivi russi oggetto delle sanzioni. Si tratta della tranche più importante di sanzioni poste da Washington contro Mosca, dall’inizio della guerra. Gli obiettivi dovrebbero riguardare il sostegno alla macchina da guerra di Vladimir Putin e una serie di sanzioni anche verso i dirigenti del carcere dove Navalny ha perso la vita.

La Russia ha definito il nuovo pacchetto di sanzioni americane come un’interferenza «cinica», intesa a dividere i russi prima delle elezioni presidenziali di metà marzo che dovrebbero vedere Vladimir Putin rieletto trionfalmente. «Le nuove restrizioni sono un altro tentativo sfrontato e cinico di interferire negli affari interni della Russia, di costringerci a rinunciare ai nostri interessi vitali, di dividere la società russa alla vigilia... delle elezioni presidenziali», ha denunciato l’ambasciatore di Mosca negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, citato dall’agenzia statale russa Tass.