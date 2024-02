Usa, nuovo lapsus di Biden: come chiama la moglie di Navalny

24 febbraio 2024 a

Nuovo scivolone di Joe Biden. Dopo aver visto la moglie e la figlia di Alexei Navalny a San Francisco, il presidente degli Stati Uniti ha incontrato i giornalisti e ha raccontato loro dell'incontro. Riferendosi alla vedova Yulia Navalnaya, però, l'attuale inquilino della Casa Bianca ha parlato di Yolanda e non se ne è nemmeno reso conto. Si tratta dell'ultimo lapsus di una lunga serie. Nei giorni scorsi, per ricordarne uno, Biden aveva confuso il presidente Macron con Mitterand. Famosa la gaffe su Vladimir Putin: "Putin sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq. Sta perdendo la guerra in casa", ha detto a giugno 2023. Tuttavia, errori a parte, il presidente Usa ha condannato fin da subito il regime di Mosca per la morte del dissidente.

"Putin è responsabile della morte di Alexei Navalny. Ho assicurato alla moglie e alla figlia che la sua eredità continuerà a vivere in tutto il mondo. Gli Stati Uniti continueranno a garantire che Putin paghi il prezzo per la sua aggressione all’estero e la repressione in patria", ha affermato il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, all’Associazione dei Governatori, invitando la Camera dei Rappresentanti ad approvare il disegno di legge bipartisan sulla sicurezza nazionale. Un eventuale fallimento nel sostenere l’Ucraina in questo momento storico "non sarà mai dimenticato nella storia". Per Biden "l’America si batte per la libertà. E non ci inchiniamo mai a nessuno, in particolare a Putin". "Un dittatore deciso a ricostruire un impero non sarà mai in grado di cancellare l’amore per la libertà del popolo. La brutalità non potrà mai annientare la volontà dei liberi. E l’Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia", ha aggiunto.