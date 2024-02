Belen Rodriguez, risposta a "luci rosse" alla follower. C'entra Elio Lorenzoni...

20 febbraio 2024 a

a

a

La storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembra finita, almeno così si evince dal comportamento della showgirl e modella argentina sui social. SI era anche parlato di matrimonio con l’imprenditore bresciano, ma secondo i gossip più aggiornati la relazione sarebbe arrivata al capolinea per motivi che, tuttavia, non sono stati chiariti. Dicevamo dei social. Ebbene, fa discutere i follower la risposta che Belen ha riservato a una commentatrice che le ha chiesto: “A quando il prossimo fidanzato?”. Una stoccata provocatoria alla quale Rodriguez risponde per le rime: “Fatti miei”. Non manca chi la spalleggia nel botta e risposta social: “Che tristi commenti… bevetevi un buon bicchiere di vino e sorridete alla vita. Se non vi piace, non seguite, basta negatività”, scrive una fan. La conduttrice a quel punto chiosa: “Aggiungerei fate un po’ di sesso”. Insomma, argomento tabù quello degli amori della showgirl.

"Mi piace viaggiare non scappare": è finita tra Belen ed Elio?

Molti, poi, hanno letto negli ultimi contenuti diffusi sui suoi profili una sorta di messaggio di libertà collegato alla fine della relazione con Lorenzoni. Belen infatti ha postato un video che la ritrae al mare, immersa nelle acque di Genova. Filmato che in tutta probabilità risale all'estate scorsa e che molti hanno letto come l'inizio di una nuova fase per Rodriguez.