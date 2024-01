Elodie nella bufera per il concerto annullato. Ma per la replica si riprende al mare...

03 gennaio 2024 a

a

a

Il 1 gennaio Elodie ha annullato il suo primo concerto del 2024. Il motivo? L'influenza e una forte tracheite. "I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato", ha spiegato sui social la 33enne cantante romana, "non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi", ha detto. Dopo aver diffuso questo messaggio su Instagram, però, l'artista è finita nel mirino degli utenti per un'indiscrezione. Sul web era stata fatta circolare, infatti, la notizia secondo cui la popstar fosse già volata in Egitto in vacanza con il fidanzato Andrea Iannone. A sollevare il polverone Alessandro Rosica.

"Devo fermarmi": Elodie annulla il concerto, che succede

Se in un primo momento Elodie ha preferito il silenzio, oggi è arrivata la replica. La cantante romana ha pubblicato su Instagram una storia per aggiornare i suoi fan e per provare a mettere a tacere le polemiche. Indossando occhiali da sole e illuminata dai raggi, la 33enne ha augurato buon anno a tutti i suoi follower e a tutti i suoi sostenitori. Dalla voce si percepisce l'afonia. La cantante ha commentato così l'ultima bufera che l'ha travolta: "Piano piano mi riprendo". Nell'immagine successiva, poi, si intravedono il truccatore Luca Cianciolo e Federica Melani abbracciati in costume su un lettino. Dagli scatti sembra che Elodie abbia deciso di partire per una vacanza organizzata da tempo nonostante lo stop imposto dalle sue condizioni fisiche.