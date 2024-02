Pomeriggio 5, Fedez con Myrta Merlino. Cosa succede in tv

23 febbraio 2024 a

a

a

"Fedez a Pomeriggio5": Davide Maggio, uno dei più informati nel mondo della tv, annuncia che il rapper sarà dalla Merlino. Almeno dal titolo si capisce questo ma leggendo il lancio del sito di tv è spiegato tutto con precisione: un inviato della trasmissione è riuscito a intercettare il rapper (non si sa quale sia la durata dell'intervista e cosa dirà il rapper) e sembra che "Pomeriggio5" manderà in onda l'RVM. Quindi nessuna ospitata del rapper in studio? Staremo a vedere.

"Si è giocato la famiglia": bordata clamorosa di Myrta Merlino a Fedez

L'indiscrezione su Fedez arriva da Davide Maggio, fonte sicura, che è ospite da alcuni mesi della Merlino proprio a "Pomeriggio5". Intanto, il programma della Merlino non vince contro Matano: insuperabile cintura nera di share. La puntata di Pomeriggio 5 del 22 febbraio ha incassato il 15.74% nella prima parte e il 14.12% nella seconda parte. Su Rai1, invece, "Vita in diretta" ha realizzato il 21.29% nella presentazione arrivando fino al 23.22% di share. Non è una novità. Sarà per questo che Myrta Merlino ha voluto lanciare, urbi et orbi, Fedez?