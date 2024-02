Chiara Ferragni, la foto senza anelli per "spostare l'attenzione". Il vero motivo

20 febbraio 2024 a

Nell'attività social di Chiara Ferragni nulla è lasciato al caso, non per caso l'imprenditrice e influencer deve la sua fortuna, oggi forse messa a rischio dal pandoro-gate, proprio agli svariati milioni di follower sulle varie piattaforme. E così è difficile immaginare che non avesse messo in conto di scatenare nuove voci sulla presunta crisi matrimoniale con Fedez postando una foto con la mano sinistra in primissimo piano senza anelli e fede nuziale. Ma come stanno le cose in casa Ferragnez? Se ne parla martedì 20 febbraio a Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. A proporre una lettura "retroscenata" della vicenda è la giornalista Claudia Rossi che sottolinea due elementi che emergono dall'ennesimo caso social che riguarda Ferragni e, di rimando, il marito rapper.

La foto non lascia dubbi sulla crisi: che succede tra Ferragni e Fedez

Dietro alla foto "c'è una parte pratica perché Ferragni in questi giorni è in giro per la moda e indossa almeno dieci degli anelli del suo brand contemporaneamente - spiega Rossi - quindi secondo me era un momento in cui se li era tolti". Il secondo aspetto è molto più strategico. "La fa troppo lunga per far uscire una foto senza fede", contando che era chiaro che "ne avrebbero parlato tutti". Insomma, per Rossi "è un tentativo evidentemente di spostare l'attenzione su quello che poi, credo, andrà a pubblicizzare", vale a dire "lei stessa e i prodotti che vende". Insomma, una mossa commerciale. "Non direi che richiama a una crisi di coppia - conclude l'ospite di Merlino - poi chissà se il futuro ci smentirà, però" Ferragni e Fedez "solo una settimana fa mi sono sembrati affiatati e credo che lo siano ancora oggi".