Fedez contatta un'agenzia immobiliare, lo staff di Ferragni: "Non era preparata"

Anche Pomeriggio Cinque, il programma di informazione Mediaset, ha destinato uno spazio della puntata di oggi a Chiara Ferragni e a Fedez e all'indiscrezione di una rottura definitiva. Myrta Merlino, dopo aver riassunto i fatti per il pubblico, si è collegata con il suo inviato. "Che notizie hai? Hai visto passare qualcuno?", ha chiesto la conduttrice. "Qui ci sono i soliti movimenti dello staff di Chiara Ferragni. Non si è visto Fedez, che da domenica non abita più in questa casa", ha replicato Michel Dessì. Poi il retroscena-bomba: "Pare che Fedez abbia contattato una nota agenzia immobiliare di Milano già prima di domenica per un appartamento in questa zona a CityLife". Ma non è tutto. L'inviato ha continuato: "Un appartamento già arredato, con un affitto di circa 17mila euro al mese". Mentre continuano a circolare articoli e notizie di ogni tipo sulla coppia più seguita d'Italia, arriva però anche la replica dello staff dell'imprenditrice digitale.

Mentre Myrta Merlino dialogava con i suoi ospiti in studio, poi, l'inviato ha chiesto nuovamente la linea per leggere al pubblico un comunicato dello staff di Ferragni. "Per non sbagliare e per essere preciso ve le leggo", ha detto Michel Dessì, riferendosi alle parole scritte dall'entourage dell'imprenditrice digitale. "Non era preparata e aspetta di capire se sia una decisione definitiva e se è una cosa seria. Non sappiamo se l'addio è definitivo": questo il contenuto. E ancora ha letto: "È un periodo obiettivamente difficile per lei". Dichiarazioni, queste, che arrivano nel bel mezzo di una tempesta mediatica e non solo. Non filtra molto di più. Sappiamo intanto che, domenica 3 marzo, l'imprenditrice digitale sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.