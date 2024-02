Ferragni e Fedez e il "divorzio dell'anno". L'avvocato matrimonialista: "Immagine triste"

22 febbraio 2024 a

Oggi non si parla d'altro e le indiscrezioni su Chiara Ferragni e Fedez rimbalzano da un sito a un altro. Sembra che il matrimonio tra l'influencer numero uno d'Italia e il rapper sia al capolinea. A lanciare quest'indiscrezione, questa mattina, è stato il sito Dagospia. La diretta conseguenza di tale retroscena è che sia già argomento di dibattito un ipotetico divorzio. "Le coppie famose in difficoltà sono in forte aumento. Dai capi di Stato agli ultimi dei cittadini, la crisi del matrimonio come si osserva è trasversale e spesso nei casi di personaggi noti, sono proprio loro a rappresentare le ragioni della crisi del legame. Certo è che quando ci sono di mezzo i figli emerge una immagine abbastanza triste del matrimonio che si frantuma. In tali circostanze, le conseguenze per i minorenni sono ancora più forti essendo sotto la lente di ingrandimento". Così si è espresso Gian Ettore Gassani, parlando con l’Adnkronos.

Il presidente dell’Ami-Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, in merito ai rumors di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez con tanto di indizi sui social, ha spiegato che oggigiorno, "si registra un indebolimento dell’immagine da mulino bianco per quei legami che fanno invidia al mondo. Le separazioni celebri, nel nostro Paese e nel resto del mondo, tutto sommato vanno a deludere anche le aspettative dei fan, i quali vedono in questa coppie un esempio da seguire". Per l'avvocato matrimonialista, "ci sono delle vere e proprie idolatrie nei confronti dei personaggi pubblici, tanto che i follower vivono la loro vita, entrano nelle loro case, nel loro ménage familiare. Talvolta, cominciano a fare il tifo per l’uno o per l’altra come se appartenessero alla loro cerchia di amici e parenti". "Indubbiamente - ha sottolineato Gassani - il divorzio dei Ferragnez potrebbe essere quello dell’anno, ma siamo nell’ambito delle ipotesi. In questo caso, infatti, parliamo di una coppia che ha avuto un grande successo insieme, probabilmente i due presi singolarmente potrebbero valere meno sul piano mediatico".