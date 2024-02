Chiara Ferragni "ha sbroccato perché...", il gesto di Fedez che ha aperto la crisi

Luca De Lellis 22 febbraio 2024 a

Non solo ha rivelato lo scoop gossip della fine del rapporto sentimentale della coppia più discussa del momento, i Ferragnez. Il sito di notizie Dagospia, a poche ore dalla notizia, ha aggiunto anche la ragione scatenante della rottura. Insomma, che tra Chiara Ferragni e Fedez non scorresse buon sangue sin dal Sanremo 2023, con il bacio del rapper a Rosa Chemical, – e la conseguente prima forte crisi – lo si sapeva. Ma la rivista online di Roberto d’Agostino appare certa: la “goccia che avrebbe fatto traboccare” definitivamente il “vasino” tra i due “è stata l’ospitata di Marco Travaglio al podcast Muschio Selvaggio”, diretto proprio dal giudice di X Factor. Non tanto per il direttore del Fatto Quotidiano in sé, ma perché Fedez attaccando Selvaggia Lucarelli (che scrive sul giornale diretto da Travaglio), gli ha offerto sul piatto d’argento la possibilità di ridicolizzare ulteriormente l’influencer. E scorgendo un occhio al periodo poco felice della Ferragni, è comprensibile immaginare la sua collera nei confronti del marito. Infilare altra carne al fuoco significava sparare sulla Croce Rossa, eppure Fedez non ci ha pensato, o convinto di sopraffarlo nello scontro ha sottovalutato l’interlocutore.

Molti sapranno, adocchiando la viralità del botta e risposta tra Travaglio e il rapper, cosa sia successo nella puntata di Muschio Selvaggio. Con il direttore del Fatto che, stufo delle lamentele di Fedez sulle inchieste condotte da Selvaggia Lucarelli, ha pronunciato la fatidica frase: “Ce l’hai con la Lucarelli solo perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”. Ecco, questo è lo snodo cruciale. In base a quanto raccontato da Dagospia, “l’influencer ha sbroccato perché Fedez non ha tagliato” la suddetta frase, e perché “il cantante, di fronte a Marcolino, invece che difendere la sua signora ferita nell’orgoglio, ha abbozzato pronunciando un serafico: ‘ok, se vuoi ti rispondo’ ”. Strizza un occhiolino al sarcasmo la chiusura del pezzo: “La Ferragni deve avergli risposto: ‘ok ma ora te ne vai’".

Ciò che imputa Ferragni al padre dei suoi figli – e staremo a vedere se lo ribadirà nell’intervista annunciata da Fabio Fazio per domenica 3 marzo a Che Tempo Che Fa, contestata dal Codacons – è la sua mancata immedesimazione nei suoi panni. È prevalso l’ego personale, ancora una volta, sull’istinto di protezione. Grave errore, vista l’esperienza e l’abilità di stare sul ring del dibattito di Travaglio, astuto punzecchiatore. Sbaglio non tollerato da Ferragni, almeno secondo quanto riportato da Dagospia.