Meteo, “intensificazione di nuvole”. Piogge abbondantissime, Sottocorona avvisa gli italiani

Che tempo farà nei prossimi giorni? A fornire una risposta a questa domanda e a dare le proprie previsioni meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che come di consueto si collega con la puntata di Omnibus per fare un quadro della situazione sui cieli italiani: “Le prime avvisaglie di nuvole arrivano anche sulle regioni centrali, la parte intensa sulla Francia sarà quella che porterà un peggioramento più marcato sull'Italia e poi c'è questa struttura, questa nuvolosità a macchie, tipica dell'aria fredda, che scende da latitudini molto elevate, ma che per il momento non arriva a interessare l’Italia”.

Sottocorona si concentra sulle previsioni giorno per giorno: “Il tempo previsto per oggi, giovedì 22 febbraio, è al sud solo qualche nuvola, al centro qualche debolissima pioggia in giornata, ma oltre questo non si va, al nord invece i fenomeni cominciano a essere piuttosto intensi, ci sono fenomeni forti e piogge abbondantissime, queste prendono le zone Alpine, c'è una parte che prende soprattutto la Lombardia, che potrebbe essere con fenomeni intensi, ma sono presenti comunque su tutto il nord. Domani, venerdì 23 febbraio, c’è una intensificazione di quel passaggio di nuvole, un’ondata forse più intensa che tende già in giornata a lasciare Piemonte e Valle d’Aosta, però sulla parte centro orientale sono quantità elevatissime di pioggia, quindi maltempo molto forte. Questo vale in parte anche per la Liguria e vale per le regioni centrali, centro meridionali, perché si arriva in Campania, zona interne, quindi l’Appennino, e le zone costiere. Qualche fenomeno intenso c'è anche qua, le isole maggiori piogge deboli quindi lì il maltempo non arriva. Nella giornata di sabato 24 febbraio al nord si attenua un poco ma resta ancora questa circolazione di aria instabile, perché le piogge, specie sulla parte centro orientale, ci sono, parte della Liguria quella di Levante, la Toscana con fenomeni intensi, fenomeni intensi vicino alla Sardegna, basso Tirreno, Sicilia, Calabria. La parte intensa sarà arrivata al sud, quindi sarà maltempo molto forte”.

Il meteorologo conclude poi con un focus sulle temperature: “I venti sono ancora meridionali, quindi le temperature sostanzialmente non scendono molto. Le massime previste per la giornata di oggi dicono che c'è qualche diminuzione dove arrivano più piogge, quindi sull'Appennino settentrionale, Liguria di Levante, le zone più toccate dalle precipitazioni. Al centro e al sud c'è qualche variazione, ma non ci sono crolli diciamo non ci sono abbassamenti significativi delle temperature. La tendenza nelle prossime 24 ore è di prevalenti diminuzioni al nord e al centro, più o meno stazionaria al sud. Il calo in Sardegna è più marcato ma lì - chiosa Sottocorona - le temperature si erano mantenute piuttosto alte”.