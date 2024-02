Ferragnez addio, la foto che spiega tutto. "Rimosso" dai social

22 febbraio 2024 a

È game over fra Chiara Ferragni e Fedez? Dagospia si dice sicuro della fine del matrimonio tra i Ferragnez con il rapper che, domenica scorsa, se ne sarebbe andato di casa senza più tornare. Una crisi iniziata dal festival di Sanremo 2023, con il marito che rubò la scena alla moglie a partire dal bacio con Rosa Chemical, passata attraverso la malattia del rapper ed esplosa con il pandoro-gate.

Tra gli indizi di una rottura, nei giorni scorsi aveva fatto discutere la foto postata dall'imprenditrice e influencer della sua mano sinistra senza anelli e fede. Molti l'avevano letta come un messaggio "subliminale". La coppia aveva documentato a colpi di post e sorie la cena di coppia per San Valentino, che evidentemente non è stata risolutiva per la coppia.

Lei e lui si fanno vedere insieme sempre meno di frequente. Un altro indizio che nelle ultime orer sembra essere investito dal valore di "prova", è la nuova foto profilo di Chiara Ferragni su Instagram. Al posto del ritratto di famiglia, l'imprenditrice 36enne di Cremona ha messo una foto che la ritrae con i figli Leone e Vittoria e senza il marito Fedez. Sul profilo del rapper, "resiste" la foto con Chiara e i figli.