Chiara Ferragni e Fedez "si sono lasciati, è andato via di casa": bomba Dagospia

L'annuncio è di quelli che non lasciano spazio a interpretazioni: la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez è finita. "Gave over", scrie il sito Dagospia che parla di "scoop". Insomma, non si tratta di interpretazioni o speculazioni, ma di un fatto: "Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato", scrive il sito di Roberto D'Agostino. Insomma, la crisi di coppia è deflagrata. I problemi tra Ferragni e Fedez, si legge nella ricostruzione, sarebbero iniziati con la co-conduzione del Festival di Sanremo dell'imprendityrice e influencer, un anno fa, con tutte le polemiche che seguirono per le uscite polemiche del marito che misero in ombra la compagna.

“Danni milionari per Balocco”. Il disastro del pandoro-gate: tutti i numeri dopo il flop Ferragni

"Ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato", spiega Dagospia, poi esplode il pandoro-gate: "Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo". A quel punto la situazione sarebbe ancora peggiorata. Il rapper prima è andato "a Miami con la sua assistente", poi "l’uscita di casa". Per il sito non c'è dubbio: i Ferragnez sono finiti.