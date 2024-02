Chiara Ferragni, "ho smesso di piangere": spunta il nuovo messaggio social

21 febbraio 2024 a

Non si sa ancora se la nota influencer Chiara Feragni sarà presente, come sua abitudine, alle sfilate della Milano Fashion week. Il presidente della Camera della moda, Carlo Capasa, durante l’evento inaugurale della Settimana, al Fashion hub, ha spiegato di non averla sentita, non ci sono stati contatti. Ferragni fa parte del Comitato consultivo di Camera moda fashion Trust del quale è entrata a far parte nel settembre del 2023. "Non gestisco la sua agenda, non ci sono stati contatti", ha spiegato Capasa. "Lei va avanti a fare le sue cose. Non ci sono stati contatti e non ci sono appuntamenti previsti insieme e non c’erano neanche la scorsa stagione", ha precisato. Intanto, però, gli utenti provano a catturare indizi sull'imprenditrice digitale e moglie di Fedez.

Ieri, martedì 20 febbraio, per Chiara è stato un giorno importante, come ha annunciato lei stessa via social. "Andata", ha scritto poi l'influencer, che aveva fatto sapere ai follower che per lei sarebbe stata una giornata di svolta, senza però spiegarne il motivo. In serata, l'imprenditrice ha condiviso una serie di messaggi sibillini. Una canzone, che recita la frase: "Le lacrime erano per i giorni in cui ero più debole, adesso sono più forte...". Quindi altre parole: "Quando sei felice, facci caso". Stando a quanto filtra da Instagram, Ferragni avrebbe trascorso una serata con gli amici e senza il marito Fedez. Fatto, questo, che ha riacceso le voci di crisi.