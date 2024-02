Codacons contro Fedez: "Broccolino, non andare in Lamborghini"

21 febbraio 2024 a

Continuano il botta e risposta tra Fedez e Codacons. Dopo la querela per diffamazione e calunnia da parte del rapper, Carlo Rienzi, presidente del Codacons, pubblica un video su Instagram in cui prende nuovamente di petto il rapper. E gli dà qualche "consiglio"...

"Federico sono Carletto "patatino" come mi chiami tu - dice Carlo Rienzi su Instagram - So che ti sei un po' offeso perché abbiamo fatto un esposto alla Guardia di Finanza per la rete di società di cui sei azionista. Ma tu sei nullatenente. Ma che ti frega? I nullatenenti non hanno da temere niente. Vedrai che non uscirà fuori niente. Anche se però stai attento perché giuridicamente se tu c'hai le società non è che puoi dire che sei nullatenente. Poi un'altra cosa: non andare con la Lamborghini a dare i soldi ai poveri perché come fanno le persone a credere che sei nullatenente, caro Broccolino. Stai un po' più attento. Poi ti offendi pure. Ma noi non vogliamo offendere nessuno, sia detto chiaramente. Però non mi sembri un tipo che si possa offendere. Ma se ti abbiamo offeso, ti chiediamo scusa, caro Broccolino. Vedremo cosa dirà il giudice".