Chiara Ferragni, altri indizi della crisi con Fedez? La foto che fa dubitare

L’apparizione dei Ferragnez sui social sembra essere sempre più sospettosa e controversa. La strategia dei due coniugi è quella di apparire sempre di meno, lasciando spazio a immagini e momenti dei soli figli Leone e Vittoria. Il web dubbioso in queste settimane continua quindi a chiedersi cosa stia realmente accadendo tra loro, con l’ipotesi sempre viva di una profonda crisi di coppia. Uno degli ultimi indizi che continuano a far dubitare della coppia riguarda Chiara Ferragni e il cambio di immagine del suo profilo Instagram.

Infatti, dopo anni in cui la sua foto profilo era uno scatto di famiglia con il marito e i figli, ora accanto al suo nome compare una foto che la ritrae solo con i figli Leone e Vittoria. Non c'è più nessuna traccia di Fedez, dunque, nella foto profilo di Chiara così come nei suoi ultimi post. Un altro indizio che lascia dubbiosi i fan riguarda una delle ultime storie Instagram dell’imprenditrice, una foto che ritrae la sua mano sinistra senza nessun anello e, soprattutto, senza fede nuziale.

Tuttavia, la situazione è davvero ambigua: questi indizi infatti sono opposti rispetto a quanto mostrato negli scorsi giorni dai due coniugi, a cominciare dal weekend appena concluso, in cui i Ferragnez avevano passato un pomeriggio in famiglia. Si è aggiunto poi un romantico San Valentino con una cena in un noto ristorante milanese, accompagnata da petali di rose rosse e candele. Cosa starà realmente succedendo dunque? Intanto, pochi indizi diretti da parte dei coniugi. Fedez ha continuato a difendere la moglie durante il suo podcast “Muschio Selvaggio”, mentre l’influencer si è ritirata, anche in questo caso, nel silenzio.