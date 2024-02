Chiara Ferragni, il professore la difende dopo la bufera: “Un idolo, mi fido di lei”

21 febbraio 2024 a

Gian Mario Anselmi si schiera dalla parte di Chiara Ferragni. L’ex professore ordinario di Letteratura Italiana all’Università di Bologna ha dedicato all’influencer “La rivoluzione gentile. Come Chiara Ferragni ha cambiato il nostro tempo”, scritto già prima della bufera del pandoro-gate e l’indagine sulla moglie di Fedez. “Ferragni è stata abilissima a usare fin dall’inizio Instagram come strumento autobiografico e narrativo, è stata una pioniera in Italia fin dal 2009. Ha costruito un’immagine garbata, sempre cortese, mai sopra le righe. Una rappresentazione biografica che tira in ballo anche i nostri canoni estetici più antichi”, racconta Anselmi a Repubblica.

Che poi non molla Ferragni e la difende dopo il crollo d’immagine: “Sono l’ultimo innamorato di Ferragni, è un idolo. Il suo potere catartico non viene meno, forse il suo appeal si è un po’ oscurato ma non bisogna fare processi anzitempo. Io continuo a fidarmi di lei. Anche in questo frangente ha dimostrato una gentilezza solida. La sua linea è confermata, l’uso gentile dei social, senza strepiti e urla, le fa onore”. In chiusura c’è anche un pensiero sul fenomeno Ferragnez: “Come una coppia di reali, i Ferragnez, sono nell’immaginario italiano un matrimonio perfetto fra il mondo della musica pop e il mondo social, la loro unione è stata mediaticamente esplosiva”.