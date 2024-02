Chiara Ferragni, “danni per qualche milione”. Il Foglio fa i conti in tasca a Balocco sul pandoro-gate

21 febbraio 2024 a

“Disastro commerciale per Balocco”. È così che Luciano Capone per Il Foglio descrive la partnership tra l’azienda dolciaria e Chiara Ferragni, sfociata poi nel pandoro-gate, con tanto di indagine oltre ad una sanzione da oltre 1 milione di euro da parte dell’Antitrust. Secondo i dati che emergono dal ricorso contro tale multa l’operazione atta a svecchiare il marchio e attaccare il mercato dei più giovani, raggiungendo l’1% dei 30 milioni di follower dell’influencer, con il pandoro che era venduto a 9.37 euro rispetto ai 3,68 del più classico e senza i prodotti aggiuntivi presenti nell’edizione speciale. Ed ecco i conti del quotidiano: “Per il progetto, Balocco versa alle società di Ferragni, per la pubblicità e l’uso del marchio, una somma tra 1 e 1,5 milioni di euro (l’Antitrust indica una forchetta). E come sono andate le vendite? Molto male. Secondo i dati forniti da Balocco all’Antitrust, su 362 mila pandori ‘griffati’ prodotti il 20 per cento è rimasto invenduto ed è andato al macero”.

Dalle carte del ricorso al Tar emerge che “Balocco ha realizzato un margine lordo di contribuzione (cioè al netto dei costi variabili, come il cachet di Ferragni) pari a 378 mila euro, da cui vanno detratti 144 mila euro di giacenze di magazzino distrutte, con un risultato economico pari a circa 234 mila euro. Da questo margine, pari a meno di un euro a pandoro venduto (286 mila pezzi in totale) vanno poi sottratti tutti gli altri costi fissi. La perdita è tra 100 e 900 mila euro, riporta l’Antitrust”. Per l’Authority il pregiudizio economico subìto dai consumatori – cioè il sovrapprezzo di 5,59 euro del pandoro griffato per circa 290 mila pandori venduti – è stato di circa 1,6 milioni di euro.

“In sostanza - chiosa il quotidiano - quasi tutto il surplus è andato alla Ferragni, che ha intascato 1-1,5 milioni (su 1,6 milioni), mentre a Balocco sono rimaste centinaia di migliaia di euro di perdite, oltre ai 50 mila euro già donati all’Ospedale di Torino”. C’è poi da considerare ovviamente la multa da 400 mila euro comminata a Balocco dall’Antitrust. “Il danno economico complessivo per Balocco è di qualche milione di euro”, la considerazione finale di Capone, che sottolinea il danno d’immagine da aggiungere a tutte le cifre appena elencate.