Orsini-Serracchiani, rissa da Berlinguer: "Incompetente", "gioca a Risiko"

20 febbraio 2024 a

a

a

Serata tesa a Prima di domani, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4 in cui si è consumato un duro scontro tra Alessandro Orsini e Debora Serracchiani. Il professore chiamato a commentare la situazione geopolitica a partire dalla morte dell'oppositore russo Alexei Navalny sottolinea più volte quanto sia "corrotta e incapace" la classe dirigente italiana che a suo dire dovrebbe ora "normalizzare i rapporti con la Russia" visto che l'Ucraina ha di fatto perso la guerra, argomenta il sociologo. "Non sto solo parlando della classe dirigente italiana, io le sto fornendo le prove empiriche del fatto che sia completamente corrotta e composta da incapaci perché le dichiarazioni di Putin per il nostro paese sono oro colato", dice Orsini riguardo le parole odierne del presidente russo sul nostro Paese. "Putin sta facendo un'apertura all'Italia, l'Italia dovrebbe cogliere queste dichiarazioni per cercare di scalzare la Turchia e assumere il suo ruolo nel seno dell'Unione Europea, ma siccome la nostra classe dirigente è composta di corrotti e di incapaci quelle parole di Putin vengono interpretate come un insulto".

Orsini crea il panico da Berlinguer: "Corrotti e incapaci", scontro epico

La tesi, ribadita più volte, fa infuriare la parlamentare del Pd che sbotta: "Lei può dire quello che vuole, anche cose sciocche come queste, perché siamo in una democrazia" e non in una dittatura, ribatte Serracchiani che rincara la dose: "Lei si diverte a giocare a RisiKo". Orsini ribatte colpo su colpo dando dell'"incompetente" alla parlementare con le voci si sovrappongono e la conduttrice che prova a riportare la calma. Poco dopo si collega come di consueto Mauro Corona per l'inizio di È sempre Cartabianca, il programma che segue, sempre condotto da Berlinguer. "Ho seguito la trasmissione, se devo parlare ed essere interrotto in quel modo, Bianchina, io mi alzo e me ne vado in osteria che è qui a 30 metri...", è la stoccata dello scrittore-alpinista.