Orsini fa impazzire Berlinguer, scontro epico: "Allora dico che Putin è cattivo..."

Scintille nello studio di Prima di domani tra il professor Alessandro Orsini e la conduttrice Bianca Berlinguer. Il sociologo viene chiamato a commentare gli scenari scaturiti dalla morte dell'oppositore russo Alexei Navalny e la situazione della guerra in Ucraina. Orsini nel programma in onda martedì 20 febbraio su Rete 4 si richiama al pragmatismo americano e spiega che, secondo lui, è "giunto il momento in cui l'Italia inizi a pensare a se stessa, al proprio futuro perché il nostro è un paese che ha una classe dirigente morta dal 24 febbraio 2022".

Insomma, "è urgente che la nostra classe dirigente si svegli", la "domanda è: quale piega devono prendere gli eventi in Ucraina affinché gli interessi nazionali dell'Italia siano tutelati al meglio?". Orsini afferma che è necessaria "una normalizzazione dei rapporti con la Russia perché questa situazione in Ucraina sta creando danni gravissimi all'economia italiana di cui noi non parliamo perché c'è una censura di fatto sui danni che la guerra sta provocando all'economia italiana". Come detto, per il prof bisogna fare come gli americani che "pensano ai fatti loro", come quando hanno riabilitato Maduro, il dittatore venezuelano, per calcoli economici.

La tesi di Orsini fa saltare sulla sedia Berlinguer che chiede numi: "Abbiamo capito bene? Ci dobbiamo disinteressare dell'Ucraina perché questo ci danneggia?". Orsini ribatte con quanto asserito prima del conflitto, in Senato, in una audizione, ossia che l'Italia avrebbe dovuto mantenere le sanzioni sulla Russia perché arricchendosi, Mosca, avrebbe attaccato l'Ucraina scatenando una spirale che avrebbe impoverito l'Italia. E oggi? "L'Ucraina ha perso rovinosamente e definitivamente la guerra", sentenzia per poi affermare che rischiamo di trovarci su due fronti di guerra, quello in Ucraina e nel Mar Rosso. Il prof si dilunga nelle sue argomentazioni e Berlinguer lo stoppa per lanciare la pubblicità, chiedendo all'ospite di sintetizzare il suo pensiero. Invito che fa sbottare Orsini: "Devo dare la mia conclusione? Allora la conclusione è questa, Putin è cattivo e noi dobbiamo dargli tante botte. Va bene questa conclusione accademica?". Nel corso della puntata è andato poi in scena un furioso scontro con Debora Serracchiani del Pd che non ci sta a essere additata come classe dirigente di "incapaci e di corrotti" e ancora con Berlinguer, con Orsini che ha minacciato di andarsene.