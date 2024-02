Fedez va al contrattacco con Selvaggia Lucarelli: “Bulletta, ti nascondi”

20 febbraio 2024 a

Nuovo capitolo dello scontro tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. L’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio ha scatenato letteralmente un putiferio, soprattutto alla luce della difesa della giornalista da parte di Marco Travaglio, ospite dell’appuntamento video del rapper: “Ce l'hai con lei (Lucarelli, ndr) perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”. Lucarelli ha poi sparato alcune bordate contro il marito di Chiara Ferragni, che alla fine ha deciso di replicare, dandole della bulla.

“Per quanto riguarda il commento di Selvaggia Lucarelli io e tutti i ragazzi di Muschio Selvaggio siamo un po’ basiti, nel senso che la settimana scorsa un ragazzo di 20 anni che ha avuto una gamba amputata da uno squalo ha penso di aver pensato al suicidio per colpa di un tuo articolo, ti ha invitato ad un confronto pubblico senza tagli, così come abbiamo fatto noi con Marco Travaglio, si parla civilmente, si dibatte civilmente. Come sempre - la stilettata di Fedez su Instagram - invece hai un atteggiamento da bulletta che si nasconde dietro alle Stories. Quindi la domanda è, vieni o non vieni? Perché è troppo facile fare la bulletta su Instagram, sarebbe fantastico averti come ospite e dibattere civilmente senza alcun tipo di taglio. Non credo che verrà". Fedez ha infine dedicato alcune storie social a Marco Travaglio e ai suoi libri contro Silvio Berlusconi. "Beh a lui non piace fare processi agli assenti”, la frase polemica allegata all'ennesimo libro contro il Cavaliere, anche dopo la scomparsa. Si può essere certi che lo scontro tra i due schieramenti andrà avanti a lungo.