Meteo, “anomalia forte”. Temperature elevate, ma da domani per Sottocorona c'è il cambiamento

18 febbraio 2024 a

Appuntamento domenicale con le previsioni del tempo di Paolo Sottocorona. Il meteorologo di La7, che interviene nel corso della puntata del 18 febbraio di Omnibus con l’analisi del meteo, si sofferma sulla carta inglese che riporta la situazione della pressione prevista per le 12 di oggi: “Di perturbazioni sull'Atlantico ce ne sono, anche di una certa consistenza. Sull’Italia c’è alta pressione, con valore 1032, che è un valore piuttosto elevato anche se qualche nuvola c’è. È un tempo decisamente stabile. In 24 ore, ecco la carta prevista per domani, si vede che dove c'era l'altra pressione viene una bassa pressione. È una bassa pressione relativa, significa che il valore medio della pressione dovrebbe essere 1012 quindi 1022 è un valore più alto della media. Si mette bassa pressione perché vicino ci sono temperature più alte, quindi alta o bassa pressione è un concetto relativo. Perché 1022 è una bassa pressione? Perché accanto c'è un'alta sull’Atlantico, di 1040. Leggendo queste carte domani ci dovrebbe essere un cambiamento”.

Sottocorona va nello specifico delle previsioni meteo giorno per giorno: “Per oggi, domenica 18 febbraio, solo qualche nuvola, soprattutto al Nord, con qualche accenno di deboli precipitazioni fra Lombardia, Trentino Alto-Adige, Alto Veneto e Friuli Venezia-Giulia. La carta di domani, lunedì 19 febbraio, ci dà una situazione diversa. Non è un maltempo marcato, ma rispetto alla giornata di oggi ci sono più nuvole, ci sono precipitazioni sia al nord che al centro, deboli localmente. Nella zona del Lago di Garda ci potrebbe essere anche qualche fenomeno piuttosto intenso. Sennò sono deboli, però è un quadro diverso, la carta conferma quanto detto da quella dell’abbassamento della pressione. Si arriva poi alla giornata di martedì 20 febbraio in cui al nord restano piogge piuttosto deboli, soprattutto sulla parte centro-occidentale, centro, sud e isole con qualche precipitazione, fra il Molise, la Puglia, con piogge moderato, non moltissimo, sennò molto deboli. Però sicuramente è una zona che ha una sua incertezza del tempo”.

Infine focus finale sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ancora si mantengono sui 15-16 gradi, anche sulle zone di pianura del nord e quindi questa è l'anomalia più forte. La tendenza nelle prossime 24 ore, con il cambio del tempo, è di qualche diminuzione. Niente di drammatico, ma qualche diminuzione c’è, non tanto al nord, quanto al centro, sul medio-basso Tirreno. Insomma - chiosa Sottocorona - c’è un’aria un pochino più fresca”.