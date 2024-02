Meteo, il ritorno di pioggia e neve dominerà la prossima settimana per colpa della saccatura

17 febbraio 2024 a

a

a

Per la parte finale di febbraio ritorna l’instabilità, con pioggia e neve sull’Italia. In particolare, riferisce 3bmeteo, ci saranno due fasi, una con piogge abbondanti ma meno diffuse e anche nevicate in montagna, la seconda con il maltempo che coinvolgerà l’intero Paese. “La massiccia presenza dell'alta pressione a ovest, favorirà un calo barico tra la Francia e l'Italia e ne approfitterà un fronte di aria fredda associato a una saccatura sul Baltico. Il fronte si addosserà in parte alle Alpi portando delle nevicate oltre confine ma poi le scavalcherà entrando sull'Italia dalla porta della Bora”, l’analisi degli esperti meteo, che segnalano che in particolare saranno le regioni centro meridionali ad essere vittime dei temporali, mentre al nord non si registreranno particolari situazioni di pioggia. Tale situazione durerà da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina.

Pronti al freddo polare? Giuliacci: "Vortice verso l'Europa"

E poi? “Un grosso ciclone extra tropicale diventerà il protagonista assoluto del tempo sull'Europa occidentale, centrale e settentrionale. La saccatura associata al minimo tenderà a scendere anche verso l'Italia trasportando un paio di intense perturbazioni che dovrebbero interessarci tra venerdì e il weekend”, l'aggiornamento meteo del portale specializzato. Ci saranno quindi piogge e nevicate abbondanti e una diminuzione delle temperature su tutta l’Italia.