Montaruli inchioda Majorino: "In questi due minuti...", colpo di scena in diretta

Silenzio della sinistra sugli insulti di Vincenzo De Luca alla premier Giorgia Meloni. Il governatore campana ha guidato una delegazione di sindaci della sua regione per protestare contro l'autonomia differenziata, trasformando poi il sit-in in una sorta di corteo itinerante bussando prima al ministero della Coesione, poi a Palazzo Chigi. Ne corso della puntata di sabato 17 febbraio di Stasera Italia, su Rete 4, a rappresentare il Pd c'è Pierfrancesco Majorino, che si produce in una lunga digressione minimizzando la portata delle offese di De Luca, ridimensionate a solo un "fuorionda". La deputata di FdI, Augusta Montaruli, aspetta il suo turno per parlare poi mostra a favore di telecamera il suo cellulare con il cronometro attivato che riporta 2:04 minuti. "Ho calcolato in due minuti l'intervento di Maiolino e non è riuscito, il Pd, in questi due minuti a dire che le parole di De Luca nei confronti del presidente Meloni sono delle parole gravi", afferma la parlamentare di Fratelli d'Italia.

Insomma, "se chiunque di noi avesse rivolto alla leader del centro-sinistra" Elly Schlein le stesse parole sarebbe scattata la "condanna immediata, invece se si rivolgono quelle stesse parole, che non ripeto perché sono veramente vergognose, nei confronti di Giorgia Meloni si tergiversa", tuona Montaruli. Majorino si era limitato a dire che al posto di De Luca non avrebbe usato quelle espressioni e che il governatore campano è così, anche nei confronti del suo partito spesso ferocemente criticato. Difficile immaginare che avrebbe usato le stesse argomentazioni a parti invertite.