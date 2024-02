De Luca, anche Renzi sta con Meloni: un'esagerazione gli insulti al premier

17 febbraio 2024 a

Matteo Renzi redarguisce Vincenzo De Luca. Nel corso di un punto stampa a Taranto il leader di Italia Viva si è espresso sulla polemica politica delle ultime ore, scaturita dallo “str***a” pronunciato dal presidente della Campania nei confronti di Giorgia Meloni: “La riforma del premierato e quella dell’autonomia tra di loro non c’entrano niente, sono collegate da un patto politico. Dopodiché, il punto centrale è che l’autonomia è una riforma che non sta né in cielo né in terra, è sbagliata e scritta male... Diverso è il ragionamento sul fatto che Vincenzo De Luca nell’organizzare la manifestazione di ieri, molto partecipata e con tanti argomenti di merito molto buoni, ha esagerato con le parole. Puoi dire quello che vuoi ma non puoi insultare la presidente del Consiglio”.

Altro tema toccato da Renzi è quello degli aiuti da destinare al Sud: “Oggi abbiamo circa 600 milioni messi a disposizione dell’Albania per portare lì tra i 1.500 e i 3.000 migranti. Se 3.000 migranti costano 600 milioni di euro, in un paese che ha circa 150mila migranti vorrebbe dire spendere 30 miliardi euro che se potessimo dare al Sud per evitare l’emigrazione funzionerebbe molto meglio”.