Vincenzo De Luca, Mario Sechi rincara la dose: "Ormai è la fiction di se stesso"

Ha chiesto le dimissioni di Vincenzo De Luca definendolo un "buzzurro istituzionale": oggi Mario Sechi torna sulla sortita del governatore campano contro il governo e le offese alla premier Giorgia Meloni, che ha apostrofato come "str***a". Nel corso della puntata di Stasera Italia di sabato 17 febbraio, su Rete4, il direttore di Libero ribadisce che il governatore campano ha "esagerato, non c'è neanche bisogno dii soffermarsi su questo punto". L'aggravante è che "non si è neanche scusato, anzi ha continuato sostenendo che l'insulto è quello di Meloni". Insomma, ormai "è tutto surreale, De Luca è diventato la fiction di se stesso. Se ti permetti di esondare con l'offesa personale non solo all’individuo ma anche all'istituzione allora vale tutto e tutto è possibile. De Luca è oltre ogni limite", argomenta il direttore.

De Luca non è una persona qualsiasi, ribadisce Sechi, "è un presidente di Regione e deve avere un comportamento rispettoso dell'istituzione che rappresenta e delle altre istituzioni, cosa che non fa da tempo".