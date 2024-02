Re Carlo, "come sta davvero tuo padre?". La risposta di Harry allarma i sudditi

Alessandra Zavatta 17 febbraio 2024 a

Il principe Harry ha parlato per la prima volta in pubblico del tumore che ha colpito il padre, re Carlo III d’Inghilterra. E per farlo ha scelto i microfoni di "Good Morning America", la seguitissima trasmissione dell’emittente statunitense Abc. Ma quando l’intervistatore Will Reeve gli ha chiesto a bruciapelo "Come sta papà?", il Duca di Sussex ha risposto: "Non posso dirtelo. È top secret". "Veramente?", ha insistito il giornalista. "È un segreto", ha rimarcato il principe riportando il discorso sulla nuova vita in California con la moglie Meghan Markle e i figli Archibald e Lilibet.

Eppure l’intervistatore, figlio di Christopher Reeve, l’attore protagonista del celebre film "Superman" rimasto paralizzato dopo una caduta da cavallo, aveva cercato di mettere a proprio agio il figlio di re Carlo puntando su come ci sente quando un padre è malato. Harry ha così spiegato di aver saputo della diagnosi parlando al telefono con il papà. "Non appena me l’ha detto sono salito sul primo aereo in partenza per Londra e l’ho incontrato. Sono grato per avermi ricevuto e per aver potuto passare del tempo con lui", ha sottolineato.

"Ne sono sicuro": Harry pronto alla riconciliazione con re Carlo

Il re e il principe si sono visti la scorsa settimana a Clarence House, la residenza di Carlo nella capitale britannica. Harry ha poi aggiunto come la malattia possa avere un "effetto riunificante" sulla famiglia reale. "Quello che ci siamo detti resta tra me e lui, comunque gli sono riconoscente". Ma quando Reeve gli ha chiesto ancora: "Come sta davvero papà?", il Duca di Sussex si è trincerato nuovamente dietro un secco: "Top secret". Rivelando, invece, di aver pensato di chiedere la cittadinanza statunitense seppure questo "non è la priorità in questo momento".

Harry si è recato da solo da re Carlo, lasciando moglie e figli a Montecito. Meno di 24 ore dopo l’incontro con il sovrano era già di ritorno negli Usa. Questo aveva fatto ritenere a molti che la malattia del re non fosse preoccupante né grave. Ora, però, quel "segreto" apposto da Harry sulle vere condizioni di salute del padre ha dato da pensare.

"Ritorno al ruolo regale": colpaccio del Times su Harry, il piano del re

Dopo aver saputo del cancro del re, il Duca ha fatto sapere di voler tornare ad adempiere ai "doveri reali", ai quali ha rinunciato con il trasferimento in America. Da Buckingham Palace non è ancora giunta risposta. Mentre il fratello William, erede al trono, è tornato ad apparire in manifestazioni pubbliche dopo un periodo di riposo per stare accanto alla moglie Kate Middleton, in convalescenza nell’Adelaide Cottage di Windsor dopo l’intervento chirurgico all’addome. La principessa del Galles non ha voluto rivelare nulla riguardo la propria salute e i motivi del ricovero alla London Clinic, Carlo III ha scelto la linea della trasparenza. Ha fatto sapere di avere un tumore pur non divulgandone i dettagli. La regina Camilla, a chi glielo ha chiesto, ha detto che "il re sta bene". Harry, invece, ha abbassato lo sguardo davanti all’intervistatore e sulle condizioni di salute del padre e monarca ha ripetuto che è un segreto.