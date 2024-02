Kate Middleton verso il disgelo con Meghan Markle: "Arrivata una chiamata"

17 febbraio 2024 a

a

a

I primi passi verso il disgelo, i primi tentativi di ricongiungimento. La Gran Bretagna è preoccupata per la famiglia reale e a Buckingham Palace il segnale è arrivato in modo chiaro. L'intervento all'addome di Kate Middleton, la comunicazione a sorpresa del cancro di Re Carlo, la visita lampo del principe Harry. Ogni tassello lascia intuire che la monarchia potrebbe da un momento all'altro iniziare a scricchiolare. E così sembra che, dopo l'uscita dalla London Clinic e le complicazioni in termini di salute del sovrano, la duchessa di Sussex Meghan Markle abbia scelto di seppellire l'ascia di guerra e di procedere verso una riappacificazione con i cari del marito. Pare che tra Meghan e Kate ci sia stata una chiamata.

"Ne sono sicuro": Harry pronto alla riconciliazione con re Carlo

Sebbene tra le due ci siano sempre stati dei livori, ora sembra arrivato il momento della svolta. Come emerso dall'intervista a Oprah Winfrey e dal libro di Harry, Spare, la principessa del Galles sembrerebbe non avrebbe mai agevolato l'ingresso dell'attrice nella Royal Family. Eppure, di fronte alle recenti difficoltà, la futura regina e la duchessa avrebbero scelto di ripensare le rispettive posizioni e di concedersi un'altra opportunità. Secondo il settimanale statunitense Us Weekly, Meghan Markle avrebbe contattato Kate Middleton per accertarsi delle sue condizioni di salute. La principessa sarebbe disposta a ricucire i rapporti, senza però interferire nei rapporti tra William e Harry.