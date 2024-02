Eleonora Giorgi rompe il silenzio: "Piccola operazione". Come sta

16 febbraio 2024 a

Venti giorni di lunga e rumorosa assenza dai social. Eleonora Giorgi ha rotto il silenzio e, in un video pubblicato su Instagram, ha spiegato il motivo. L'attrice ha recentemente scoperto di avere un tumore al pancreas e si è sottoposta a un nuovo ciclo di chemioterapia. Fatto, questo, che l'ha debilitata molto. A raccontarlo è stata lei stessa. "Ci siamo lasciati che stavo per fare la chemio e passato qualche giorno sarei dovuta tornare da Myrta Merlino in televisione, invece avevo la febbre, la tosse e abbiamo scoperto che ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da chemio": così ha esordito il celebre volto del mondo del cinema.

"Avevo una debolezza pazzesca e la febbre che non si abbassava mai sotto i 38 e mi faceva un po' paura", ha continuato Giorgi, aprendo così il suo cuore ai follower e raccontando i lati più celati di sè. L'attrice ci ha tenuto, però, a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. "Sono guarita e per la polmonite non sono stata ricoverata, ma ho dovuto comunque fare quindici giorni di antibiotici. Poi ho avuto un'infezione da infusione. Insomma, in pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti e persino una piccola operazione. Diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista, devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori", ha detto sorridendo. "Leggervi è stato bellissimo, soprattutto in quei giorni in cui non mi muovevo. Grazie per l'affetto", ha concluso rivolgendosi ai fan.