Chiara Ferragni, parla Eleonora Giorgi: "La beneficenza si fa gratuitamente"

27 gennaio 2024 a

a

a

Il caso Chiara Ferragni, scoppiato con il pandoro-gate e allargatosi a macchia d'olio, continua a catalizzare l'attenzione dei giornali e dei media. Ma non solo. Spesso, infatti, nei programmi televisivi gli aggiornamenti sull'influencer e sulle indagini diventano argomento di dibattito. Nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, la trasmissione di informazione e di intrattenimento condotta da Myrta Merlino, a prendere la parola sul tema è stata, tra gli altri, Eleonora Giorgi. L'attrice, che da poco ha rivelato a tutti di avere un tumore al pancreas, ha cercato di fare il punto della situazione e ha detto: "La beneficenza si fa gratuitamente, cedendo la propria popolarità a un prodotto, affinché possano venire destinati i soldi a qualche onlus".

Ferragnez in crisi da un anno. Retroscena a sorpresa: "Non si lasciano perché..."

Ospite in collegamento con lo studio, ha espresso la sua opinione anche Simone Marchetti, il direttore di Vanity Fair. "Il fenomeno di Chiara ci deve far riflettere su tre cose", ha premesso. Poi Marchetti le ha elencate: "La prima è la gogna mediatica, che non è mai buona. Non porta mai nulla di buono. La seconda è quanto bisogna stare attenti nel fenomeno dell'influencing, cioè chi ha potere di influenzare usi e costumi delle persone. Hanno anche grandi responsabilità. Ultimo appunto: questo fenomeno che è arrivato alla sua meta, adesso ha bisogno di leggi, di regolamentazioni così come ce l'hanno i giornali e i programmi", ha concluso.