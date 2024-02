Santoni e maghi fanno impazzire Bassetti: "Vogliamo scherzare? Pinocchi"

15 febbraio 2024 a

a

a

C'è una vicenda che sta facendo discutere e polarizzando l'opinione pubblica. A Corcolle, nei pressi di Roma, c’è un signore che dichiara di essere in grado di guarire con l’acqua, gli esorcismi e le preghiere. Si chiama Carmelo e afferma di essere un uomo di Gesù. Se c'è chi lo reputa il solito santone, c'è anche chi crede nei suoi "miracoli". Il tema è stato lanciato sul tavolo del dibattito da David Parenzo, conduttore de L'Aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7. "Mi piacerebbe ridere e scherzare, però su questo argomento mi pare che, al di là della satira, c'è poco da scherzare. Sono veramente tanti gli italiani che credono a questi Pinocchi": così ha esordito Matteo Bassetti, in collegamento con lo studio.

"Se una zanzara...": Dengue e "focolaio in Italia", l'avvertimento di Bassetti

"Ce n'è tutti i giorni, in tutti i settori. Per curare tumori, infezioni, problemi neurologici con elisir, tisane o acqua miracolosa": ha ricordato allora il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Bisogna fare molta attenzione. È evidente che qui si sconfina. Quando uno ha un tumore e si affida a un santone o all'omeopatia...", ha continuato Bassetti, che però è stato interrotto da Parenzo: "Non mettiamoli sullo stesso piano. L'omeopatia in Francia è riconosciuta". "Il fatto che in India curino le persone con le mani, non vuol dire che sia una scelta che funziona. Il fatto che i francesi, dato che ci sono aziende che producono farmaci omeopatici, seguono quel pensiero, non può farmi dire che è una scienza", ha concluso l'infettivologo.