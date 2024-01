Covid e pandemia, Bassetti: "Critico la lunghezza delle misure". E sul futuro...

24 gennaio 2024 a

a

a

"Un piano pandemico aggiornato non ce lo avevamo. Il piano pandemico non solo deve dirti cosa fare, ma deve anche mettere a disposizione dei medici e degli operatori sanitari le relative misure. Se tu dici ’dobbiamo usare le mascherine' e poi non le hai, è un problema grande e il piano pandemico serve anche a evitare, appunto, questo tipo di disastri". Matteo Bassetti, virologo e direttore della clinica Malattie Infettive dellʼOspedale San Martino di Genova, è tornato a parlare di quanto accaduto durante la pandemia del 2020 nel corso di un’intervista a Radio Cusano Campus. "In risposta a questa assenza ci siamo tutti organizzati autonomamente e questo è quello che non deve succedere", ha aggiunto Bassetti. E sullo stato di preparazione dell’Italia a una possibile futura pandemia, Bassetti ha risposto: "Certamente oggi abbiamo un piano pandemico dove c’è nero su bianco che cosa bisognerebbe fare". Ospite a Prima di domani, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer, il virologo è tornato sull'argomento.

La gaffe "intestinale" di Capua fa ridere tutti: Parenzo di stucco

"Io credo che il piano pandemico non debba essere nè di destra nè di sinistra. Il piano pandemico segue delle linee di indirizzo internazionale. Come si combatte una pandemia non lo decide la politica, ma lo decidono la medicina e la scienza. I vaccini da una parte, le mascherine dall'altra", ha premesso in collegamento con lo studio del programma di Rete 4. "Sulla gestione della pandemia, io sono stato il primo a essere stato critico nei confronti non tanto del lockdown di marzo o di aprile, che in qualche modo ha fatto tutto il mondo, ma sulla lunghezza di quelle misure. In Italia abbiamo sbagliato perché siamo stati quelli che hanno chiuso più le scuole, che hanno chiuso più ristoranti, che hanno fatto più lockdown", ha continuato. "Il problema non è le misure ma come queste sono state declinate. Ci sono stati degli errori evidenti, ma il piano pandemico non può che essere un piano fatto dalla medicina e dalla scienza", ha concluso Bassetti.