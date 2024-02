Fuori dal coro, Giordano e il lungo elenco di gaffe di Biden: “Ma in che mani siamo?”

14 febbraio 2024 a

a

a

Mario Giordano è senza parole per l’incredibile serie di gaffe ed errori clamorosi di Joe Biden. Il conduttore di Fuori dal coro, programma del mercoledì sera di Rete4, resta allibito dagli strafalcioni del presidente Usa e nella puntata del 14 febbraio mette in fila tutti i più recenti scivoloni: “Ma in che mani siamo? Stasera mi sento fuori dal coro, perché voglio prendermela con i potenti veri, quelli da cui dipendono davvero le nostre vite, a cominciare da Joe Biden. Lo so, lo so, lui anche se sembra impossibile è il presidente degli Stati Uniti d’America, l’uomo più potente del mondo, ci siamo legati a doppio filo, ci porta alla guerra, la guerra in Ucraina, ci guida nelle grandi sfide, la Russia e la Cina. Di lui il procuratore di New York ha appena detto, in un documento ufficiale, che è un anziano di buone intenzioni e di scarsa memoria… L’uomo più potente del mondo… Ovviamente il presidente si è subito arrabbiato e ha detto che non è vero e ricorda tutto benissimo, per dimostrarlo si è subito dimenticato della persona di cui stava parlando, il presidente egiziano l’ha confuso col presidente messicano”.

“Ma del resto – ha tuonato ancora Giordano - lui è fatto così, confonde l’Iraq con l’Ucraina, l’Ucraina con la Russia, la Cambogia con la Colombia. Ha pure detto che ha appena parlato con la premier inglese Thatcher, che è morta nel 2013. Ha detto che ha appena parlato col presidente francese Mitterand, morto nel 1996”.