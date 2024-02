Dimartedì, Mazza smaschera il gioco della sinistra: "Chi è il loro nuovo leader"

14 febbraio 2024 a

Caso Ghali a Sanremo, non si placano le polemiche. Come dimostrano le parole pronunciate da Mauro Mazza durante la puntata di "DiMartedì" in onda il 13 febbraio su La7. Il giornalista ha smascherato certa sinistra che cerca e trova i propri leader proprio sul palco dell'Ariston.

"Da due anni Sanremo serve anche a sfornare leader per certa sinistra. L'anno scorso c'erano Chiara Ferragni e Fedez. E quest'anno Ghali ha preso il loro posto. Ci si riconoscono in quella affermazione fatta senza una parola per quella strage del 7 ottobre. La povera Mara Venier che abbraccio a distanza ha soltanto mostrato la sensibilità di gran parte dei telespettatori per quella omissione che c'era stata non citando il 7 ottobre ed è un problema gravissimo questo. Ma non si poteva aprire un dibattito sull'immigrazione: si, no, come e in che modo al DopoFestival o a Domenica In. Est modus in rebus".