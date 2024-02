Chiara Ferragni, Roma tappezzata di volantini: "Tentativo di affossarla"

13 febbraio 2024 a

Dopo Milano anche Roma. Sebbene sia cosa risaputa che dopo il pandoro-gate e l'allargamento dell'inchiesta Chiara Ferragni abbia perso molti follower, è anche vero che alcuni sostenitori hanno deciso di non abbandonare l'influencer e di farle sapere che, nonostante tutto, sono pronti a supportarla. I primi volantini pro imprenditrice digitale sono apparsi nelle strade del capoluogo lombardo qualche settimana fa. Adesso è arrivato il turno della Capitale, che si è svegliata con diverse strade tappezzate di piccoli manifesti a favore di Ferragni.

Nei manifesti spicca una dell'influencer, immortalata in posa e insieme al Pandoro incriminato. Lo scatto è accompagnato da una dettagliata spiegazione."Vi spiego l'innocenza di Chiara Ferragni", è il titolo in rosso. "Non credete a quello che raccontano le accuse, non servono a incriminarla. Questa manovra è un tentativo di affossare la sua influenza, la sua popolarità. Quello che sta succedendo ai Ferragnez è un po' l'emblema della nostra società", si legge.

E ancora: "Francamente è difficile insinuare che le persone abbiano acquistato la bambola o il pandoro solo per la beneficenza. Lo dimostrano le vendite della bottiglietta d'acqua: 6 euro per 75 cl. E non c'erano in ballo donazioni: si trattava di acqua minerale che al supermercato costava un euro". "Nel 2020, durante la pandemia, hanno raccolto milioni di euro e potenziato le terapie intensive dell'ospedale San Raffaele: una raccolta fondi che è stata classificata come la miglior campagna d'Europa, top 10 al mondo", viene poi ricordato nel volantino. "Non invidiate. Applaudite e poi fate meglio": questo il messaggio finale.