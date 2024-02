Chiara Ferragni e Fedez, dopo la lontananza arriva il video scaccia-crisi

13 febbraio 2024 a

Chiara Ferragni e Fedez sono ancora al centro del gossip. Il pandoro-gate, l'allargamento dell'inchiesta, le voci di una frattura tra i due, il viaggio a Miami di lui: tutto è stato oggetto d'analisi della macchina del gossip, che è arrivata a parlare di concrete possibilità di crisi. Oggi, però, il rapper è tornato a postare foto e video da casa sua, a Milano. Nei filmati e negli scatti sono apparsi sia i figli Leone e Vittora che la moglie. Attimi di quotidianità e di apparente serenità, quelli condivisi con i follower attraverso le storie Instagram.

Dopo settimane di dubbi, di supposizioni e di indiscrezioni, Chiara Ferragni e Fedez hanno implicitamente smentito le voci di crisi. La coppia social più seguita d'Italia ha condiviso sui rispettivi profili ufficiali dei momenti di gioco e di divertimento con i bambini. In particolar modo, i più attenti hanno ricondiviso un video del marito Fedez che la immortala mentre si cimenta in divertenti balletti insieme ai piccoli. I due non hanno potuto evitare di scherzare sulla mancata coordinazione di Chiara Ferragni, ormai risaputa da chi la sostiene.

Intanto l'influencer sta provando a riguadagnare terreno e a recuperare un dialogo con chi la supporta da sempre. Riprendendosi mentre si trucca o si veste, Ferragni tenta di riprendere le vecchie abitudini e tornare ai tempi in cui, con semplici foto e video, teneva i follower aggiornati sul suo conto. Possibile che così facendo il sentiment nei suoi confronti torni a essere positivo? Possibile che la bufera stia passando? Nessuno può dirlo.