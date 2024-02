Chiara Ferragni riappare al cda Tod's: toccata e fuga dopo molte assenze

13 febbraio 2024 a

Tod’s è pronta ad uscire dalla Borsa e sono ore frenetiche per il cda, che vede anche la presenza dell’influencer Chiara Ferragni. La famiglia Della Valle ha annunciato di voler lanciare un’opa volontaria insieme a L Catterton Management, fondo Usa indipendente, che ha in mano il 3,81% di Tod's. Come riferisce il Messagero, la nuova opa, dopo quella fallita dell’estate del 2022, sul 36% del capitale sarà lanciata al prezzo di 43 euro, il 17,5% in più del valore di venerdì scorso. E intanto proprio ieri mattina si è riunito il consiglio d’amministrazione della Tod's Casette d'Ete, “anche se - riferisce il quotidiano - la maggioranza dei consiglieri era collegata da remoto. Compresa Chiara Ferragni, assente da molte sedute che è stata avvistata sui video per 20 minuti. Il board è servito a Della Valle per spiegare la ratio dell'operazione e soprattutto per coinvolgere i consiglieri indipendenti che dovranno esprimersi sul delisting come prevede il Tuf”.

Ma Ferragni non appare nella lista degli 8 consiglieri indipendenti, visto che un paio d'anni fa per l’azienda marchigiana sarebbero “venuti meno i requisiti di indipendenza” dell’imprenditrice digitale, entrata nel consiglio di amministrazione del gruppo nell’aprile del 2021. Il motivo dietro tale cambiamento era il fatto che Ferragni venne retribuita dalla società per una “prestazione occasionale di servizi pubblicitari” e quindi non può più essere ritenuta super partes nel consiglio di amministrazione. Nel pieno della bufera del pandoro-gate la moglie di Fedez ora è tornata a farsi vedere nel cda dell’azienda degli ex proprietari della Fiorentina.