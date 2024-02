Enrico Mentana in difesa di Geolier: "Non è colpa sua", stoccata su Sanremo

12 febbraio 2024 a

Enrico Mentana entra nelle polemiche sul Festival di Sanremo 2024. Dopo un servizio che inanellava le polemiche della settimana appena trascorsa, dal ballo del qua qua di John Travolta al caso scarpe, dai fischi a Geolier all'appello di Ghali contro il "genocidio", il direttore del Tg La7 nel telegiornale di lunedì 12 febbraio riconosce i successi di Amadeus e della Rai in termini di ascolti. Poi affronta le polemiche su due personaggi, i rapper Ghali e Geolier. Sul primo dice che il cantante italo-tunisino "aveva scritto il testo della sua canzone prima degli attacchi del 7 ottobre", e che la frase "stop al genocidio" fa parte del "bello della democrazia, se andiamo dietro a queste cose per fare una questione di Stato costruiamo polemiche sul nulla".

Sul rapper napoletano invece, fischiato dal pubblico in sala e finito al centro delle polemiche sul televoto e per le canzoni in stile Gomorra, Mentana ricorda che ogni under 25 in Italia lo conosce "da Bolzano a Lampedusa, solo i meno giovani non lo conoscevano e non è colpa del rapper napoletano".