Kate Middleton sotto l'ala del marito William. Nessuno sgambetto a Re Carlo

Kate Middleton si è sottoposta a un intervento addominale. Poi, dopo un lungo ricovero, è tornata a casa. Poco filtra sul motivo dell'operazione. Sebbene Kensington Palace abbia chiesto riservatezza, pare che la principessa del Galles stia meglio. Questo è quanto ha riportato il Daily Mail. Ora, una nuova indiscrezione circola in rete. Sembra che il principe William sia intenzionato a dare a sua moglie tutto lo spazio e tutto il tempo possibile per recuperare forze e salute. A rivelarlo è stata Ailsa Anderson, che, parlando con Camilla Tominey su GBNews, ha detto che crede che il Principe di Galles, "proteggerà" sua moglie dalle conseguenze mentre si riprenderà, oltre a prendersi cura dei loro tre figli.

La principessa Kate "sta meglio". E cambia dimora per la convalescenza

"Penso che William cercherà di proteggerla da quanta più pressione possibile. Ho sentito che la prossima settimana andranno a Sandringham per metà trimestre, per riprendersi", ha affermato l'ex addetta stampa. "E penso che cercherà di darle tutto lo spazio di cui ha bisogno per riprendersi", ha quindi aggiunto. In risposta a chi critica il futuro re e la gestione dell'emergenza, dovuta anche al cancro diagnosticato al padre Carlo, Anderson ha usato parole forti: "Date loro tregua! Per il principe William, famiglia e dovere vanno di pari passo". William sembrerebbe non avere come obiettivo quello di "mettere in ombra" re Carlo III.