Kate Middleton "sta meglio". E cambia dimora per la convalescenza

11 febbraio 2024 a

a

a

Quasi un mese fa, dopo l'intervento all'addome di Kate Middleton, era stata fatta circolare la notizia secondo cui le condizioni di salute della principessa del Galles erano "serie". Secondo la Bbc, infatti, era "chiaro dal periodo di tempo previsto per la degenza in ospedale e dal tono della dichiarazione rilasciata che le sue condizioni mediche" della futura regina fossero tali. Allo stesso tempo, però, Kensington Palace aveva precisato che non si trattava di un tumore. Ora, con il ricovero ormai alle spalle, sembra che Kate stia meglio (lo riporta il Daily Mail) e che per la convalescenza abbia scelto la residenza di campagna.

"Si sono prese cura di lei": come sta Kate, le prime indiscrezioni

Manca ancora tempo per il ritorno agli impegni ufficiali, ma Kate Middleton è tornata a casa dal marito e dai figli e questo è già un buon segnale. Ma filtra di più. La principessa di Galles ha lasciato Windsor per la casa di campagna, Anmer Hall, dove lei e il principe William spesso trascorrono i periodi di relax nella tenuta di Sandringham. In questo modo, i figli George, Charlotte e Louis, nei momenti di pausa possono stare vicino alla mamma. Kate "è pronta ad andare a trovare Re Carlo", ha rivelato il Daily Mail. E i media parlano anche della prima uscita pubblica del monarca dalla diagnosi del cancro. Il re, accompagnato dalla regina Camilla, è andato a messa nella chiesa di Santa Maria Maddalena, nella tenuta reale di Sandrigham, nell’Inghilterra orientale.