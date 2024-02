Re Carlo e Kate Middleton, comunicati diversi. Orefici: "Insegnamento di Elisabetta"

12 febbraio 2024 a

A poche ore di distanza, Buckingham Palace ha fatto sapere al mondo intero tanto dell'operazione all'addome di Kate Middleton quanto dell'intervento di Re Carlo alla prostata. Poi, il comunicato ufficiale. È stato reso noto che al sovrano è stato diagnosticato un cancro. Sebbene i tabloid abbiano cercato di lanciare indiscrezioni sulla famiglia reale, poco di più si è saputo. La strategia di non nascondere e di dialogare con il popolo britannico è sembrata a molti spinta proprio dal bisogno di evitare gossip e chiacchiericci. Ma cosa c'è di diverso tra la nota scritta per la principessa del Galles e quella scritta per il Re? A metterle a confronto, nel corso dell'ultima puntata di Zona Bianca, è stata Lavinia Orefici.

"Sono stati due comunicati un po' diversi, quello della principessa del Galles e quello di Re Carlo. Hanno due ruoli molto diversi: uno è il capo dello Stato, l'altra è la futura regina consorte": così ha esordito la giornalista. "A Kate è concessa più privacy. I due comunicati hanno lasciato brancolare nel buio la stampa e i sudditi. Sembrava che la monarchia britannica avesse un po' perso l'indirizzo, non considerasse il lungo termine", ha continuato. La scelta di Re Carlo di rompere la segretezza, mostrandosi in pubblico, è stato un buon segnale. "Invece oggi, quello che ha fatto Carlo, di mostrarsi in pubblico in piedi e sorridente alle telecamere, ricorda l'insegnamento di sua madre. Per essere credibile devo essere visto. Quest'immagine è molto importante per l'umore della Nazione, dei sudditi, del regno", ha spiegato Orefici.