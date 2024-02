Kate Middleton come sta? "Pronta a...": i piani dopo l'intervento

10 febbraio 2024 a

Ansia e preoccupazione per Kate Middleton dopo l'intervento all'addome. Sebbene Kensington Palace abbia chiesto a media e giornali piena riservatezza, iniziano a filtrare le prime informazioni sul suo conto. Ieri era stata fatta girare la notizia secondo cui a prendersi cura della principessa del Galles, in questo periodo di convalescenza, erano state "due infermiere filippine". Oggi, stando a quanto riporta il Daily Mail, sembrerebbe che la futura regina stia recuperando e che sia addirittura pronta a incontrare re Carlo III, al quale è stato diagnosticato un cancro.

Come sta Kate Middleton? Questa è la domanda che tutti si pongono. “Meglio”, secondo il Daily Mail. Il tabloid fa infatti sapere che “la principessa del Galles ha lasciato per la prima volta la tenuta di Windsor”, dove ha soggiornato sinora dopo esser stata dimessa dall’ospedale privato London Clinic dodici giorni fa. “Ora è pronta ad andare a trovare re Carlo”, si legge. Ottime notizie per il popolo inglese. "Un evidente miglioramento delle sue condizioni”, hanno scritto.