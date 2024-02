Kate Middleton come sta? "Si sono prese cura di lei": le prime indiscrezioni

09 febbraio 2024 a

Continua il periodo di convalescenza di Kate Middleton. Sebbene Kensington Palace abbia chiesto a giornali e media riservatezza, iniziano a circolare le prime informazioni sulla principessa del Galles. Il principe William è tornato alle attività istituzionali e questo ha fatto si rendesse conto concretamente di quanto il popolo britannico e non solo siano in ansia per la moglie e per il padre, re Carlo III. L'erede al trono ha insignito i cittadini meritevoli di onorificenze reali. Patricia Spruce, dipendente dell’NHS, il servizio sanitario inglese, è stata la prima a riportare le confessioni che l'erede al trono avrebbe fatto in quell'occasione. Sul suo profilo LinkedIn, la donna ha raccontato la giornata e alcuni retroscena.

"Il principe William ha detto che Katherine aveva due infermiere filippine al suo fianco che si sono prese cura di lei e che sono state meravigliose e gentili”, ha scritto, dando il via a un tam tam impazzito di ipotesi e di supposizioni. Queste parole, le prime dopo giorni e giorni di silenzi e di dubbi, poco ci dicono su come stia effettivamente Kate. "Apprezziamo tantissimo tutti i messaggi di vicinanza che stiamo ricevendo", ha dichiarato il principe William.

Sul re, invece, filtra di più. "Sta molto bene, date le circostanze. È molto colpito da tutte le lettere e dai messaggi che ha ricevuto da ogni dove. Tutto ciò è molto incoraggiante": con queste poche parole la regina Camilla ha cercato di mettere fine alla preoccupazione degli inglesi. La moglie di Carlo III ha partecipato al primo evento pubblico dopo l’annuncio del tumore del marito e l’assenza del Sovrano britannico dagli impegni pubblici per le cure. In quest'occasione, ha provato a rassicurare tutti.