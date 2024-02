Sanremo 2024, Coruzzi si inginocchia davanti a Angelina. Finisce male

10 febbraio 2024 a

Paura per Mauro Coruzzi sul palco di piazza Colombo. Marco Liorni stava conducendo lo speciale Sanremo di Italia sì e, sul palco, c'era anche Angelina Mango. Ed è proprio con lei che c'è il fuori programma.

Mauro Coruzzi si inginocchia di fronte ad Angelina Mango pic.twitter.com/xjNMw6VdsR — Nicolò (@sononicolo_) February 10, 2024

Si stava parlando della bravura della figlia di Pino Mango quando Coruzzi si alza dallo sgabello e si avvicina alla cantante per inginocchiarsi davanti a lei. Ma qualcosa va storto e Coruzzi finisce per terra. "No, no va tutto bene - si affretta a dire Coruzzi - Volevo soltanto ringraziare il tuo talento e la tua passione". E Liorni, dopo aver capito che non era successo nulla di grave ha ironizzato: "Lo sapevamo che era un'impresa azzardata".